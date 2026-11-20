jpnn.com, SHENZHEN - Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan empat mata dengan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin.

Pertemuan itu digelar di sela rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) 2026 di Shenzhen, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), pada Kamis (19/11).

Pertemuan tersebut terungkap dalam unggahan video yang dibagikan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

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Dalam video yang dibagikan, tampak Presiden Prabowo dan Presiden Putin duduk berhadapan sambil berbincang.

Keduanya terlihat terlibat dalam percakapan secara langsung selama pertemuan tersebut.

“Di sela KTT APEC China, Presiden Prabowo Subianto berbincang empat mata dengan Presiden Rusia Vladimir Putin,” ujar Teddy Indra dalam keterangan tertulinsya.

Teddy menjelaskan bahwa pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih satu jam tersebut membahas perkembangan hubungan ekonomi kedua negara, termasuk kerja sama yang telah terjalin antara Indonesia dan Rusia.

“Pertemuan keduanya berlangsung sekitar 1 jam dengan membahas perkembangan dan kerja sama ekonomi kedua negara yang telah terjalin,” ungkapnya.(dit/jpnn)