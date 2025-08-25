menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Istana » Prabowo Datangi Kediaman Ma’ruf Amin, Ini yang Dibahas

Prabowo Datangi Kediaman Ma’ruf Amin, Ini yang Dibahas

Prabowo Datangi Kediaman Ma’ruf Amin, Ini yang Dibahas
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden Prabowo Subianto saat bertemu Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, K.H. Ma’ruf Amin, di Depok, Jawa Barat, pada Minggu (24/8). Foto: Dok. Biro Pers Istana

jpnn.com, DEPOK - Presiden Prabowo Subianto menyambangi kediaman Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, K.H. Ma’ruf Amin, di Depok, Jawa Barat, pada Minggu (24/8).

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan pertemuan kedua tokoh tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan.

“Prabowo Subianto menyambangi kediaman Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, K.H. Ma’ruf Amin dalam rangka silaturahmi dan mempererat tali persaudaraan,” ungkap Teddy dalam keterangan resmi.

Baca Juga:

Menurutnya, dalam pertemuan tersebut, Prabowo dan Ma'ruf Amin berdiskusi serta bertukar pikiran mengenai arah pembangunan bangsa ke depan.

“Kunjungan ini juga mencerminkan kehangatan hubungan antarpemimpin bangsa,” jelas Teddy.

Tidak hanya itu, pertemuan tersebut menegaskan semangat persatuan yang senantiasa menjadi landasan kokoh Indonesia.

Baca Juga:

Saat perjumpaan, Prabowo ditemani oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Teddy.

Prasetyo dan Teddy tampak bersalaman serta mencium tangan Ma’ruf Amin ketika berhadapan. (mcr4/jpnn)

Presiden Prabowo Subianto menyambangi kediaman Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, K.H. Ma’ruf Amin, di Depok, Jawa Barat, pada Minggu (24/8).


Redaktur : Dedi Yondra
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI