Prabowo Datangi Kediaman Ma’ruf Amin, Ini yang Dibahas
jpnn.com, DEPOK - Presiden Prabowo Subianto menyambangi kediaman Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, K.H. Ma’ruf Amin, di Depok, Jawa Barat, pada Minggu (24/8).
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan pertemuan kedua tokoh tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan.
“Prabowo Subianto menyambangi kediaman Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, K.H. Ma’ruf Amin dalam rangka silaturahmi dan mempererat tali persaudaraan,” ungkap Teddy dalam keterangan resmi.
Menurutnya, dalam pertemuan tersebut, Prabowo dan Ma'ruf Amin berdiskusi serta bertukar pikiran mengenai arah pembangunan bangsa ke depan.
“Kunjungan ini juga mencerminkan kehangatan hubungan antarpemimpin bangsa,” jelas Teddy.
Tidak hanya itu, pertemuan tersebut menegaskan semangat persatuan yang senantiasa menjadi landasan kokoh Indonesia.
Saat perjumpaan, Prabowo ditemani oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Teddy.
Prasetyo dan Teddy tampak bersalaman serta mencium tangan Ma’ruf Amin ketika berhadapan. (mcr4/jpnn)
