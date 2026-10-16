Prabowo Digugat terkait Penanganan Karhutla dan Kabut Asap
jpnn.com - JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pihaknya akan menunjuk kuasa hukum jika pemerintah digugat terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kabut asap di Kalimantan Barat.
Yusril mengaku bakal berkoordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara soal gugatan tersebut.
"Nanti saya berkoordinasi," ujar Yusril seperti dipetik dari halaman Antara.
Adapun gugatan dimaksud diajukan empat kelompok masyarakat sipil dan masyarakat adat, termasuk perwakilan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Pemuda Katolik setempat (melalui tim hukum).
Terdapat sepuluh pihak yang digugat, termasuk Presiden Prabowo Subianto, wakil presiden, sejumlah menteri, Kapolri, serta Gubernur Kalimantan Barat.
Para penggugat menuntut pemulihan dan rehabilitasi lingkungan secara menyeluruh, penanganan kebakaran diperkuat, serta pertanggungjawaban atas biaya layanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak.
Sidang perdana gugatan tersebut telah digelar di Pengadilan Negeri Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (7/10), tetapi ditunda ke Rabu (21/10) lantaran ketidakhadiran pihak tergugat.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan untuk menerima bantuan dari negara-negara tetangga dalam menangani karhutla di sejumlah daerah di tanah air.
Bukan cuma Prabowo digugat, tetapi wapres, sejumlah menteri, Kapolri, dan gubernur juga.
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