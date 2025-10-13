Prabowo Dikabarkan Bakal Kunjung Israel, Menlu Sugiono: Tidak Benar

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono membantah bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal berkunjung ke Israel.

Pernyataan itu dilontarkan setelah sejumlah media Israel bakal datang ke negara tersebut.

Menurut Sugiono, Prabowo hanya akan berkunjung ke Mesir untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Gaza.

Seusai dari Mesir untuk menghadiri acara tersebut, Prabowo dipastikan bakal langsung kembali ke Indonesia.

“Tidak benar, sesuai rencana awal Presiden akan kembali ke tanah air setelah acara di Mesir selesai,” ucap Sugiono dalam pesan singkatnya, pada Senin (13/10).

Diketahui, sejumlah media Israel memberitakan bahwa Prabowo bakal berkunjung ke negara tersebut.

Salah satu media, Times of Israel mengatakan bahwa Prabowo akan tiba besok di Israel dan menandai kunjungan pertamanya ke negara tersebut.

Mereka juga menyebutkan bahwa Prabowo menyebut Israel dengan istilah yang sangat hangat dalam pidatonya di PBB pada bulan September, dan mengakhiri pidatonya dengan kata "Shalom." (mcr4/jpnn)



