Prabowo Dikritik karena Sering ke Luar Negeri, Fadli Zon: Diplomasi Presiden bukan Omon-Omon

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Kebudayaan Fadli Zon menangkis kritik terhadap Presiden Prabowo Subianto yang sering berkunjung ke luar negeri.

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan bahwa lawatan presiden kedelapan RI itu ke mancanegara demi diplomasi tingkat tinggi yang pasti ada hasilnya.

“Diplomasi oleh presiden itu penting dan Pak Prabowo jago diplomasi,” kata Fadli dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (17/6).

Mantan wakil ketua DPR RI itu lantas menceritakan pengalamannya mendampingi Presiden Prabowo bertemu Emir Qatar Syekh Tamim bin Hamad Al-Thani pada September tahun lalu.

Dalam pertemuan itu, tutur Fadli, ada pembicaraan soal proyek berbiaya USD 5 miliar yang melibatkan Danantara.

“Kurang dari lima menit, Emir Qatar langsung mau investasi. Qatar mendanai setengahhya,” kata ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI periode 2019–2024.

Dia juga mencontohkan pertemuan Prabowo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Menurut Fadli, pertemuan kedua kepala negara itu langsung menghasilkan hal konkret.

“Kalau sudah dilakukan presiden itu (diplomasi, red) luar biasa, bukan omon-omon doang. Langsung jadi satu keputusan, ibaratnya sabda pandhita ratu (ucapan pemimpin yang setelah diucapkan tidak boleh dipungkiri, red),” imbuhnya.