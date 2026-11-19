jpnn.com, JAKARTA - Peneliti senior Citra Institute Efriza menilai peluang figur profesional atau teknokrat untuk menjadi calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka masih terbuka.

Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto membutuhkan pendamping yang tidak hanya mempunyai kekuatan politik, tetapi juga kemampuan teknis dalam menyelesaikan persoalan pemerintahan.

"Prabowo membutuhkan wakil presiden yang mampu memberikan nilai tambah bagi pemerintahan. Karena itu, peluang figur profesional dan teknokrat tetap terbuka, terutama jika Presiden ingin memperkuat efektivitas kerja pemerintahan," kata Efriza kepada JPNN.com, Kamis (19/11).

Dia mengatakan tantangan pemerintahan dalam tiga tahun mendatang makin kompleks.

Persoalan ekonomi, investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga perbaikan birokrasi membutuhkan figur yang mempunyai kapasitas dan pengalaman memadai.

Selain itu, kemampuan memahami perkembangan politik global juga menjadi pertimbangan penting.

Efriza menilai pemilihan figur profesional berpotensi membuat hubungan di internal pemerintahan lebih kondusif.

Sebab, Presiden tidak harus selalu mempertimbangkan keseimbangan kekuatan antarpartai dalam menentukan pendampingnya.