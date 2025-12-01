Prabowo Dinilai Butuh Sosok Teddy di Pemerintahan
jpnn.com, JAKARTA - Seskretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjadi figur penting dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Salah satunya, dalam memainkan perannya mengkoordinasikan kementerian dan lembaga.
Menurut Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan pemerintahan Prabowo memang memerlukan sosok seperti Teddy.
“Selain menjadi andalan Presiden Prabowo dalam mengkoordinasikan program dan kementerian/lembaga, Teddy juga mahir dalam melaksanakan fungsi kejubiran saat mewakili Presiden,” ujarnya, Senin (1/12).
Iwan juga melihat pria berpangkat Letnan Kolonel itu memiliki retorika yang bagus. Ditambah dengan wawasan yang dimilkinya.
“Selain retorika dan artikulasinya yang bagus, Teddy juga memiliki wawasan yang selalu bisa dia sesuaikan dengan situasi dan kondisi,” katanya.
Ia pun mencontohkan, dalam penanganan banjir di Aceh dan Sumatera.
Teddy ikut turun tangan untuk mempercepat penanganan banjir yang menelan ratusan korban jiwa itu.
