Prabowo Disebut Bakal Lantik Djamari Chaniago Sebagai Menko Polkam, Erick Thohir Jadi Menpora

Prabowo Disebut Bakal Lantik Djamari Chaniago Sebagai Menko Polkam, Erick Thohir Jadi Menpora

Prabowo Disebut Bakal Lantik Djamari Chaniago Sebagai Menko Polkam, Erick Thohir Jadi Menpora
Ketua Umum PSSI Erick Thohir (tengah) berswafoto dengan sejumlah suporter. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/app/tom/aa.

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto disebut bakal melantik dua posisi menteri dan dua posisi wakil menteri yang masih kosong di Kabinet Merah Putih.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Prabowo Bakal melantik Jenderal TNI (purn) Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam).

Posisi Menko Polkam sendiri sementara ini diisi oleh Menteri Pertananan Sjafrie Sjamsoeddin.

Kemudian, Erick Thohir disebut bakal mengisi posisi Menteri Pemuda dan Olahraga yang sebelumnya dijabat oleh Dito Ariotedjo.

Padahal, saat ini Erick Thohir menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Untuk posisi Wakil Menteri Ketenagakerjaan, akan dijabat oleh Politikus Partai Demokrat Afriansyah Noor.

Adapun, info lain yang beredar, Sekretaris DPP PKB Farida Farichah juga bakal masuk ke Kabinet Merah Putih.

Farida disebut bakal dilantik sebagai Wakil Menteri Koperasi. (mcr4/jpnn)

Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

