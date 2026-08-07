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Prabowo Disebut Tertarik dengan Genteng dari Serabut Kelapa Inovasi BRIN

Prabowo Disebut Tertarik dengan Genteng dari Serabut Kelapa Inovasi BRIN
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Prabowo Subianto disebut sangat tertarik dengan inovasi BRIN, yakni genteng yang dibuat dari limbah sawit dan serabut kelapa. ilustrasi. Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto disebut tertarik dengan inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yakni genteng yang dibuat dari limbah sawit dan serabut kelapa.

Hal itu dikatakan Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi seusai Prabowo melihat contoh dan hasil inovasi BRIN.

“Paling di-highlight oleh Presiden Prabowo adalah hasil inovasi dari BRIN, genteng dari sabut kelapa,” kata Hasan Nasbi di Istana Negara, pada Kamis (6/8).

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Menurut dia, jika genteng itu nantinya dipasarkan bisa dengan harga yang terjangkau, tetapi kualitas terbaik.

“Daya tahannya luar biasa, biayanya murah, ringan, tapi dibanting-banting, diinjak-injak itu enggak pecah. Daya tahannya bagus. Itu bisa menjadi inovasi ke depan,” kata dia.

Eks Kepala Kantor Komunikasi Presiden (President Communication Office/PCO) itu menilai genteng berbahan serabut kelapa jiga menambah estetika sesuai keinginan Prabowo yang ingin agar penggunaan seng diganti genteng.

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“Jadi, kalau diganti dengan genteng yang berasal dari sabut kelapa, itu luar biasa sekali. Itu yang di-highlight beberapa kali oleh Presiden,” tuturnya.

Sebelumnya, BRIN mengembangkan genteng ramah lingkungan berbahan limbah sawit dan serabut kelapa.

Prabowo Subianto disebut sangat tertarik dengan inovasi BRIN, yakni genteng yang dibuat dari limbah sawit dan serabut kelapa.

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