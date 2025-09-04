Prabowo Duduk Sejajar Xi Jinping dan Putin, Bukti Indonesia Diperhitungkan Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah pakar menilai kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam parade militer memperingati 80 tahun kemenangan China di Beijing, Rabu (3/9), mempertegas posisi Indonesia sebagai negara yang stabil dan diperhitungkan dunia.

Pengamat Hubungan Internasional, Dinna Prapto Raharja menilai kehadiran Prabowo menunjukkan Indonesia sebagai middle power yang ingin mendengar langsung posisi negara-negara besar di tengah dinamika global yang tegang.

“Harapan saya, Presiden menindaklanjuti dengan menjaga situasi global tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan retorika keras,” ujar Dinna Prapto dalam keterangannya, Kamis (4/9).

Senada itu, Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira mengatakan, China memiliki posisi penting dalam perekonomian Indonesia. Karena itu, kehadiran Presiden Prabowo merupakan langkah strategis.

Posisi China sebagai investor dan juga mitra dagang sangat signifikan.

"Kesempatan ini bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas kerja sama, mulai dari tenaga kerja hingga investasi hilirisasi,” jelas Bhima.

Bhima menambahkan, Presiden Prabowo bisa mendorong agar kerja sama Indonesia-China tidak hanya berhenti pada pembangunan smelter, tetapi juga berkembang ke sektor menengah dan manufaktur, termasuk kendaraan listrik.

Dengan demikian hubungan kerja sama benar-benar win-win dan memberi nilai tambah bagi Indonesia.