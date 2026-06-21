Prabowo Dukung Pelatnas Jangka Panjang, Ketum FPTI: Ini Investasi untuk Masa Depan

jpnn.com, JAKARTA - Dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap skema anggaran multiyears untuk pemusatan latihan nasional (Pelatnas) mendapat sambutan positif dari Ketua Umum PP FPTI, Yenny Wahid.

Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi fondasi penting untuk menjaga kesinambungan prestasi olahraga Indonesia di level dunia.

Yenny menilai komitmen pemerintah dalam mendukung Pelatnas jangka panjang menunjukkan keseriusan membangun sistem pembinaan atlet yang tidak hanya berorientasi pada hasil instan, tetapi juga keberlanjutan prestasi.

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Dia menyebut dukungan penuh dari negara menjadi faktor krusial dalam mencetak atlet-atlet berkelas dunia.

"Prestasi tidak bisa dibangun dalam waktu singkat. Dibutuhkan proses panjang, program yang matang, serta dukungan yang konsisten agar atlet mampu bersaing dan menjadi juara di tingkat internasional," ujar Yenny, Sabtu (20/6).

Pernyataan itu menguat setelah Indonesia mencatat pencapaian bersejarah dengan merebut medali emas nomor lead pada Kejuaraan Dunia Panjat Tebing 2026 di Praha, Republik Ceko.

Raihan tersebut menjadi tonggak baru bagi panjat tebing Indonesia yang selama ini lebih dikenal sebagai kekuatan dunia di nomor speed.

Yenny menjelaskan keberhasilan menembus dominasi dunia di nomor lead menjadi bukti program pembinaan yang berkesinambungan mampu menghasilkan lompatan prestasi besar.