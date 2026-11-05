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Prabowo, Fadli Zon, Prasetyo Hadi, dan Seskab Teddy Bertemu, Lihat! Ini yang Dibahas

Prabowo, Fadli Zon, Prasetyo Hadi, dan Seskab Teddy Bertemu, Lihat! Ini yang Dibahas
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Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan rekomendasi Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (GTK) mengenai usulan penganugerahan Pahlawan Nasional 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (4/11/2026). ANTARA/HO-Instagram

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kebudayaan Fadli Zon bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu sore.

Dalam pertemuan itu Fadli Zon menyampaikan rekomendasi Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) mengenai usulan penganugerahan Pahlawan Nasional 2026.

"Sore ini, saya sebagai Menteri Kebudayaan dan Ketua Dewan GTK tiba di Istana Merdeka untuk menyampaikan usulan kepada Presiden Prabowo Subianto berupa rekomendasi Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan tentang Anugerah Pahlawan Nasional dalam rangka Hari Pahlawan 2026," tulis Fadli dikutip dari akun Instagram resmi miliknya di Jakarta, Rabu.

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Dari foto yang tersebar, pertemuan itu turut dihadiri Mensesneg Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Fadli menjelaskan bahwa rekomendasi tersebut merupakan hasil dari proses penelitian dan pengkajian yang berlangsung secara berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga pusat.

Proses tersebut melibatkan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) di tingkat kabupaten/kota dan provinsi, serta Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) Kementerian Sosial.

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Fadli mengatakan hasil penelitian dan pengkajian dari berbagai tingkatan tersebut selanjutnya menjadi bahan pembahasan Dewan GTK.

"Hasil penelitian dan kajian ini kemudian akan disidangkan oleh Dewan GTK," tulisnya.

Pertemuan Presiden Prabowo, Fadli Zon, Prasetyo Hadi, dan Seskab Teddy digelar di Istana Merdeka, Jakarta.

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