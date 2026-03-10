Prabowo Gelar Peringatan Nuzulul Quran di Istana Negara

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggelar peringatan Nuzulul Qur’an (turunnya Al-Quran) tingkat kenegaraan tahun 1447 Hijriyah.

Peringatan itu digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, dengan mengundang Cendekiawan Muslim dan pendiri Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ) Quraish Shihab, Qori M Zian Fahrezi, anak yatim, serta para menteri Kabinet Merah Putih.

Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kompak mengenakan baju koko putih lengkap dengan peci hitam.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia Muhaimin Iskandar mengatakan pemerintah ingin memperingati turunnya wahyu Al-Quran pada bulan suci yang penuh keberkahan.

“10 hari terakhir kita gunakan betul untuk menyambungkan kebersamaan spiritual bangsa lewat Nuzulul Quran,” ucap Cak Imin saat tiba di Istana Negara, pada Selasa (10/3).

Sementara itu, Menteri Koordinator Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono menuturkan peringatan Nuzulul Quran juga sebagai pengingat bagi seluruh umay yang merayakan puasa.

“Dan kita semua diminta untuk terus membumikan al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kehidupan masyarakat, permasyarakat negara,” kata dia. (mcr4/jpnn)