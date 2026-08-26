Prabowo Gelontorkan Rp 200 M untuk NTT, Masing-Masing Kabupaten Dapat Rp 20 M

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto menyalurkan bantuan sebesar Rp 200 miliar untuk mendukung penanganan bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Bantuan sebesar Rp 200 miliar tersebut terdiri atas Rp 40 miliar untuk Pemerintah Provinsi NTT dan masing-masing Rp 20 miliar untuk delapan kabupaten terdampak di Pulau Flores.

Delapan kabupaten tersebut yakni Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ende, Ngada, Nagekeo, Sikka, dan Flores Timur.

Baca Juga: Prabowo Ungkap Alasan Dirinya Baru Tinjau Lokasi Gempa NTT

Prabowo menegaskan bahwa bantuan tersebut harus digunakan secara tepat untuk mendukung penanganan bencana dan membantu masyarakat yang terdampak.

Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal Suharyanto juga memastikan bahwa bantuan sebesar Rp20 miliar untuk setiap kabupaten telah diterima oleh pemerintah daerah.

“Untung Pak Presiden memberikan bantuan 20 miliar itu, sehingga itu sangat membantu pada pemerintah daerah,” ujar Suharyanto.

Selain itu, Suharyanto menyebut bahwa seluruh bantuan telah diterima dan telah disampaikan kepada para bupati agar digunakan khusus untuk kebutuhan penanganan bencana.

“Sudah sampai, kami juga sudah sampaikan ke Bupati, bantuan itu tidak boleh digunakan hal yang lain kecuali untuk menangani bencana,” kata dia.