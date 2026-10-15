Prabowo-Gibran Jangan Anggap Remeh Rapor Merah dari Celios
jpnn.com - Peneliti Senior Citra Institute Efriza menilai hasil survei Celios dan Kabinet Bayangan yang memberikan rapor merah kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus menjadi bahan evaluasi serius.
Dalam survei tersebut, kinerja Prabowo mendapat nilai 2,8 dari 10 dari kalangan ahli dan 4,6 dari 10 dari masyarakat umum. Sementara itu, Gibran memperoleh nilai 2,2 dari kalangan ahli dan 4,9 dari masyarakat umum.
Penilaian tersebut memunculkan pertanyaan mengenai seberapa baik kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran selama dua tahun berjalan.
Efriza mengatakan, hasil survei itu tidak bisa dijadikan satu-satunya tolok ukur keberhasilan pemerintah. Namun, pemerintah juga tidak semestinya mengabaikannya.
“Survei ini bukan lagi sekadar peringatan awal, tetapi sudah menjadi alarm bagi pemerintah. Ada kesenjangan antara ekspektasi publik dan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran,” kata Efriza kepada JPNN.com, Kamis (15/10).
Dia menilai penilaian rendah tersebut juga berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden secara personal.
Karena itu, pemerintah perlu mencermati kritik yang muncul, termasuk mengenai kepekaan pemimpin dalam merespons persoalan masyarakat.
Menurut Efriza, keberadaan Kabinet Bayangan yang membawa perspektif kritis terhadap pemerintah memang perlu menjadi pertimbangan dalam membaca hasil survei tersebut.
Peneliti Senior Citra Institute Efriza menilai rapor merah dari Celios dan Kabinet Bayangan ke pemerintahan Presiden Prabowo harus menjadi evaluasi.
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