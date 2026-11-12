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Prabowo: Gibran Masih Sangat Muda & Memiliki Masa Depan Panjang

Prabowo: Gibran Masih Sangat Muda & Memiliki Masa Depan Panjang
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Momen Presiden Prabowo Subianto berpelukan dengan Gibran Rakabuming Raka di Istana Negara, pada Kamis (12/10). Foto: Dokumentasi istimewa

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan Gibran Rakabuming Raka masih sangat mudah dan memiliki masa depan yang panjang meski tak lagi menjadi wakil presiden.

Prabowo menyampaikan itu saat bertemu Gibran di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (12/11). 

“Saya sampaikan ke beliau bahwa saya percaya beliau masih sangat muda dan memiliki masa depan yang panjang,” ucap Prabowo.

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Dia pun meyakini Gibran akan berhasil dalam pengabdian selanjutnya. “Saya yakin beliau akan berhasil dalam perjalanan karier dan pengabdian beliau selanjutnya,” ujarnya.

Prabowo mengaku akan terus memberi dukungan kepada Gibran. Dia juga berdoa supaya Gibran beserta keluarga selalu sehat.

“Beliau beserta keluarga senantiasa diberi kekuatan dalam menghadapi masa-masa yang tidak mudah ini,” kata dia.

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Ketua umum Partai Gerindra itu menyebutkan dirinya juga pernah mengalami perjalanan hidup dengan menghadapi berbagai ujian dan keadaan yang berat.

“Karena itu, saya percaya beliau akan mampu melewati situasi ini dengan tegar sebagaimana telah beliau tunjukkan dengan sikap kesatria dan sikap negarawan,” tambahnya. (dit/jpnn)

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Prabowo meyakini Gibran akan berhasil dalam perjalanan karier dan pengabdian selanjutnya.


Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

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