Prabowo Hadir di HUT NasDem, Gibran Tak Mendampingi

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menghadiri puncak HUT ke-15 NasDem di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (11/11) pukul 20.00 WIB.

Datang dengan mobil putih, Prabowo didampingi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Menko PMK Sugiono.

Ketua Umum NasDem Surya Paloh bersama Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyambut kehadiran Prabowo di luar NasDem Tower.

Kehadiran Prabowo kali ini tidak didampingi Wapres RI Gibran Rakabuming Raka yang biasanya rutin hadir ke acara partai.

NasDem pada HUT ke-15 ini mengusung tema Meneguhkan Restotasi, Menguatkan Bakti.

Pantauan di lokasi, tamu dari kalangan petinggi parpol datang bergiliran. Mereka mayoritas mengenakan pakaian warna kebesaran parpol masing-masing.

Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah dan Utut Adianto datang bersama politisi PDIP yang juga Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Kemudian Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzammil Yusuf juga hadir didampingi Sekjen PKS Muhammad Kholid.