Prabowo Hadir di KTT Mesir, Seskab Bicara Peran Indonesia Mewujudkan Perdamaian Dunia
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyebutkan kehadiran Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Sharm el-Sheikh untuk Perdamaian di Gaza menunjukkan bahwa Tanah Air makin dihormati dan diperhitungkan di kancah internasional.
“Ini adalah momentum yang sangat baik bagi Indonesia,” ujar Teddy dalam keterangan persnya, Rabu (15/10).
Diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri KTT Sharm el-Sheikh di Mesir yang menghasilkan kesepakatan damai dan penghentian perang di Gaza, Palestina.
Presiden AS Donald Trump juga hadir dalam KTT tersebut dan sempat menyanjung Presiden Prabowo.
Adapun, pertemuan bersejarah ini turut dihadiri Presiden Prancis, Raja Bahrain, Raja Yordania, Perdana Menteri Italia, Presiden Turki, Emir Qatar, Emir Kuwait, serta Perdana Menteri Inggris, Spanyol, dan Pakistan.
Teddy mengatakan bahwa kehadiran Indonesia dalam KTT di Mesir menandai peran aktif Tanah Air dalam proses perdamaian di Palestina.
“Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo tidak menjadi penonton, tetapi turut serta menjadi salah satu penentu dan salah satu pencetak sejarah dalam perdamaian di Timur Tengah khususnya di Palestina,” kata Seskab.
Teddy menyebutkan Presiden Prabowo selama ini memang dikenal memiliki perhatian khusus terhadap isu Palestina dan Timur Tengah.
Indonesia juga membuat aksi nyata mendukung Palestina. Salah satunya mengirimkan lebih dari 100 tenaga kesehatan dan dokter ke negara tersebut.
