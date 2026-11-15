Prabowo Hadir di Retreat KTT Ke-49 ASEAN

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menghadiri Sesi Retreat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-49 ASEAN di Filipina pada Minggu (15/11).

Prabowo hadir bersama para pemimpin negara ASEAN lainnya yang sebelumnya mengikuti Sesi Plenari.

Kehadiran Prabowo pada Sesi Retreat itu dilakukan setelah sebelumnya menghadiri Sesi Plenari yang dihadiri para pimpinan negara ASEAN lainnya termasuk Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, Perdana Menteri Laos Saleumxay Kommasith, Perdana Menteri Timor Leste Kay Rala Xanana Gusmao, Perdana Menteri Vietnam Le Minh Hung, Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul serta Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah dan Wakil Perdana Menteri Kamboja Hang Chuon Naron.

Selain para pemimpin ASEAN, sejumlah pemimpin negara sahabat dan lembaga internasional turut hadir di Filipina termasuk Perdana Menteri Kanada Mark Carney, Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres serta Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva.

Presiden Prabowo juga sebelumnya menghadiri upacara pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-49 ASEAN di Philippine International Convention Center (PICC), Pasay City, Filipina, Minggu.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam upacara pembukaan KTT Ke-49 ASEAN, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi/Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Filipina menjadi tuan rumah KTT Ke-49 ASEAN pada 15-17 November 2026.

Pertemuan tersebut menjadi forum bagi para pemimpin negara anggota ASEAN untuk membahas penguatan kerja sama kawasan dan berbagai tantangan regional maupun global.(antara/jpnn)



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