Prabowo Hadiri May Day 2026, Legislator: Bukan Semata Kehadiran Fisik, Itu Simbol
jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Azis Subekti menyebut kehadiran Presiden RI Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di Monas, Jakarta, Jumat (1/5) kemarin bukan sekadar seremoni politik.
“Ada momen dalam kehidupan bernegara yang tidak selalu ditentukan oleh panjangnya pidato, tetapi oleh arah keberpihakan yang ia pilih,” kata Azis dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/5).
Legislator fraksi Gerindra itu menyebut kehadiran Prabowo saat May Day 2026 sebagai simbol penting arah kebijakan pemerintah.
“Kehadiran Presiden di tengah peringatan May Day bukan sekadar simbol kehadiran fisik. Ia penanda arah. Sebab dalam politik, simbol bukanlah hal kecil. Ia sering kali menjadi bahasa jujur dari niat kekuasaan,” ujar Azis.
Dia mengatakan persoalan buruh seperti outsourcing, upah, perlindungan sosial, hingga ancaman PHK harus menjadi perhatian serius pemerintah menyusul kehadiran Prabowo saat May Day 2026.
“Kita bisa melihatnya dari cara isu-isu buruh kembali diangkat ke permukaan, soal outsourcing yang tak kunjung selesai, upah yang sering kali tertinggal dari biaya hidup, hingga rasa tidak aman yang menghantui pekerja di tengah perubahan ekonomi global,” kata mahasiswa program doktor hukum dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) itu.
Dia mengingatkan keberpihakan pemerintah ke rakyat kecil tidak cukup berhenti pada pidato dan simbol politik semata.
“Sebab, politik keberpihakan tidak cukup berhenti pada retorika dan gestur. Ia harus turun menjadi desain kebijakan yang konkret, terukur, dan berani,” ungkap Azis.
- Soal RUU Ketenagakerjaan, Legislator: Harus Jadi Solusi Buruh & Pengusaha
- Polisi Dalami Motif Massa Perusuh yang Bakar Pos Polisi di Cikapayang Bandung
- Lewat Forum Dialog, Gubernur Agustiar Dorong Perlindungan Buruh
- 7 Janji Manis Prabowo pada Hari Buruh, Kredit Bunga 5% hingga Ribuan Kampung Nelayan
- Begini Kata Irjen Rudi Setiawan soal Perusuh Berpakaian Serbahitam di Bandung
- Perusuh saat May Day di Bandung Ditangkap, Irjen Rudi: Ini Perbuatan Kriminal