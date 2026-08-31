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Prabowo Hadiri Penutupan Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama

Prabowo Hadiri Penutupan Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama
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Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Jombang, Jawa Timur. untuk menghadiri Penutupan Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), Senin (31/8). Foto: Dokumentasi Biro Pers

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menghadiri Penutupan Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8).

Prabowo beserta rombongan tiba di Bandara Internasional Juanda, Kabupaten Sidoarjo, Jatim, sekitar pukul 09.30 WIB.

Setelah itu, Prabowo melanjutkan perjalanan menuju Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang.

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“Kehadiran presiden turut menunjukkan penghormatan terhadap peran besar NU sebagai salah satu kekuatan dalam perjalanan bangsa Indonesia,” tulis rilis resmi Istana.

Sebelumnya, Presiden Prabowo juga telah hadir sekaligus membuka Muktamar NU, Jumat (27/8) lalu.

Prabowo dalam sambutannya menyampaikan bahwa NU merupakan institusi bersejarah yang memiliki jasa besar dalam perjuangan kemerdekaan banga.

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“Ini kehormatan besar bagi saya, Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik indonesia,” ucap Prabowo.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam perjalanan menuju Jawa Timur, yakni Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (dit/jpnn)

Presiden Prabowo Subianto menghadiri Penutupan Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur pada Senin (31/8).


Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

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