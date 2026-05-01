Prabowo Hadiri Peringatan May Day di Monas, Lemparkan Topi ke Arah Buruh

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto tiba di lokasi peringatan Hari Buruh atau May Day 2026 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Jumat (1/5).

Prabowo tiba di lokasi sekitar pukul 08.35 WIB dengan menggunakan mobil maung putihnya.

Kepala negara tampak mengenakan baju safari berwarna cokelat muda dipadukan dengan topi warna senada.

Baca Juga: Polda Sulteng Gagal Periksa Rafiq Al Amri Gegara Surat Setjen DPD RI

Kedatangan Prabowo disambut ramai oleh ribuan buruh yang hadir. Saat itu, mereka tengah bersama-sama menyanyikan lagu Kamu Ngga Sendirian yang dipandu oleh Band Tipe-x.

Kehadiran Prabowo didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra, dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco.

Ketua Umum Partai Gerindra itu kemudian naik ke atas panggung dan menyapa para buruh.

Tak hanya itu, Prabowo lalu melemparkan topi cokelat yang dikenakan olehnya ke arah buruh.

Pantauan JPNN.com di lokasi, peringatan Hari Buruh kali ini sedikit berbeda. Terdapat panggung besar yang diisi acara hiburan musik mulai dari band Kotak, Tipe-x, Ndarboy Genk, hingga Nassar.