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Prabowo: Hai Para Koruptor, Sadar Diri, Hentikan Praktik Kau

Prabowo: Hai Para Koruptor, Sadar Diri, Hentikan Praktik Kau
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Presiden Prabowo Subianto. Foto: Ricardo/dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta kepada para koruptor untuk sadar diri agar tidak memakan hak rakyat.

Hal itu dikatakan Prabowo dalam pidato memperingati Hari Koperasi Nasional ke-79 yang digelar di Indonesia Arena, Senayan, pada Minggu (12/7).

Mulanya, orang nomor satu di Indonesia itu menyebutkan akan menertinkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dirasa menjadi sumber korupsi.

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“Hai para koruptor sadar diri, hentikan praktik-praktik kau. Rakyat tidak bodoh, kembalikan kekayaan kembali,” kata Prabowo.

Dia menuturkan bahwa rakyat memang pemaaf, tetapi keadilan tetap dibutuhkan karena uang yang dikorupsi seharusnya membuat kehidupan rakyat yang lebih baik.

Prabowo menyebutkan guru, dokter, perawat membutuhkan gaji yang baik, sehingga anggaran tidak boleh dikorupsi.

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“Tentara dan polisi butuh gaji yang baik supaya mereka tidak meres dari rakyat. Pegawai negeri butuh gaji yg baik supaya mereka gak korupsi,” kata dia.

Ketua Umum Partai Gerindra itu pun mengajak para tokoh, pejabat, hingga petinggi partai agar sama-sama memberantas korupsi.

Presiden Prabowo Subianto meminta kepada para koruptor untuk sadar diri agar tak memakan hak rakyat.

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