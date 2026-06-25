Prabowo: Hanya di Indonesia Polisi Mengurus Pertanian, Tentara Sering di Sawah

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyoroti keterlibatan aparat kepolisian dan TNI dalam mendukung sektor pertanian nasional.

Menurut dia, kolaborasi lintas sektor tersebut menjadi bagian dari strategi besar untuk membangun Indonesia.

Prabowo mengatakan pemerintah juga mendapat dukungan penuh dari jajaran TNI dan Polri dalam upaya memperkuat sektor pangan.

Hal itu dikatakan Prabowo dalam pidatonya pada acara puncak Pekan Nasional (PENAS) Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) XVII Tahun 2026 di GOR David-Tony, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Rabu (24/6).

Mulanya, Prabowo menyapa Kapolri Jenderal Listyo Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto yang hadir di lokasi.

Menurut Prabowo, Panglima TNI, Kapolri dan para Kepala Ataf Angkatan sangat membantu dan mendukung pembangunan di sektor pertanian.

"Hanya di Indonesia polisi mengurus pertanian. Hanya mungkin di Indonesia tentaranya sering ada di sawah,” ucap Prabowo.

“Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai, hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu,” lanjutnya.