Prabowo Hapus KUR Para Petani yang Terdampak Banjir Bandang

jpnn.com - BIREUN - Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah akan menghapus kredit usaha rakyat (KUR) para petani yang menjadi korban banjir bandang dan tanah longsor di Aceh.

Menurut dia, penghapusan utang tersebut dilakukan lantaran para petani setempat tengah dilanda musibah.

Hal itu dikatakan Prabowo saat mengunjungi korban terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Kampung Pante Baro, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireun, Aceh, pada Minggu (7/12).

Baca Juga: Prabowo Targetkan Pembangunan Jembatan Teupin Mane di Aceh Rampung 1 Pekan

“Utang-utang, KUR, karena ini keadaan alam, ya, akan dihapus, jadi, petani enggak usah kembalikan utang karena ini bukan kelalaian, tetapi keadaan terpaksa, force majeure,” ujar Prabowo.

Dalam kunjungan itu Prabowo juga mendapat laporan terkait banyaknya bendungan yang jebol.

Dia pun memastikan bahwa pemerintah, khususnya Kementerian Pekerja Umum (PU), segera memperbaiki segala infrastruktur yang rusak akibat bencana ini.

“Tadi dilaporkan bendungan-bendungan juga banyak yang jebol, nanti PU, ya, yang akan memperbaiki,” katanya.

Selain itu, sawah-sawah yang rusak juga akan segera direhabilitasi.