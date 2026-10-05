Prabowo Harus Memperhatikan Permohonan PPPK Agar Jadi Sejarah Baik Seperti Era Jokowi

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto harus memperhatikan permohonan PPPK seluruh Indonesia agar menjadi sejarah baik pemerintahannya.

Seperti halnya Presiden ketujuh Jokowi yang telah menorehkan catatan baik di kalangan honorer dengan mengangkat 1 juta lebih ASN PPPK.

"Apa yang dilakukan Pak Jokowi tidak terlupakan, karena ada satu juta honorer diangkat menjadi PPPK," kata Ketua Forum Komunikasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (FK PPPK) Jawa Timur Nurul Hamidah kepada JPNN, Senin (5/10/2026).

Nurul mengungkapkan saat ini seluruh guru dan insan pendidikan tengah berharap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo.

Keberpihakan kepada ASN terutama PPPK akan berdampak pula pada anak-anak bangsa.

Nurul menilai tidak semestinya ,para guru dan tenaga kependidikan (tendik) turun ke jalan.

Namun, para pemangku kebijakan pun semestinya lebih tanggap dan memahami apa yang sebaiknya diberikan untuk guru-guru dan tendik lainnya.

"Kami pun sebenarnya waswas, pastinya kami berharap regulasi yang berpihak pada berkeadilan," ujarnya.