menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Tokoh » Prabowo: Indonesia Sekarang Bisa Bantu Negara Lebih Kaya

Prabowo: Indonesia Sekarang Bisa Bantu Negara Lebih Kaya

Prabowo: Indonesia Sekarang Bisa Bantu Negara Lebih Kaya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR Puan Maharani di Gedung Nusantara RI. Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa banyak negara saat ini meminta bantuan kepada Indonesia.

Hal itu dia katakan saat pidato dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI Dalam Rangka Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027, di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Rabu (20/5).

Menurut dia, saat kunjungan kerja ke luar negeri, dirinya sangat dihormati sebagai Presiden Indonesia.

Baca Juga:

“Sekarang banyak negara minta bantuan kepada kita (Indonesia), mereka minta bantuan pupuk, karena produksi pupuk kita lebih,” ujar Prabowo.

“Kita diminta bantuan oleh Australia, kita berikan, India, Brasil, Filipina. Bayangkan, Indonesia sekarang bisa membantu negara-negara lebih kaya dari kita,” imbuhnya.

Prabowo meminta agar hal itu tak membuat Indonesia sombong dan justru lebih percaya diri karena mendapatkan kepercayaan dari negara lain.

Baca Juga:

“Memang masih ada banyak kekurangan dan saya orang yang selalu mengajak 'ayo berani menghadapi kekurangan, berani menghadapi kesulitan',” katanya.

Ketua Umum Partai Gerindra itu juga meminta agar jajarannya bisa mengatasi penyelewengan di Indonesia sehingga pembangunan lebih baik. (mcr4/jpnn)

Menurut Prabowo, saat kunjungan kerja ke luar negeri, dirinya sangat dihormati sebagai Presiden Indonesia.


Redaktur : Mufthia Ridwan
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI