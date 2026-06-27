Prabowo: Indonesia Sudah Puluhan Tahun Tak Bisa Bikin Mobil Sendiri
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengaku mempertanyakan kepada kalangan akademisi mengenai berbagai persoalan yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah Indonesia, mulai dari benih gandum hingga industri otomotif nasional.
Prabowo mengatakan dirinya sering mendatangi kampus untuk meminta pandangan para ilmuwan dan profesor terkait berbagai persoalan tersebut.
Hal itu dikatakan Prabowo saat sambutan dalam acara Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) Tahun 2026 yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), pada Jumat (26/6) kemarin.
“Kenapa? Saya selalu minta mereka, kenapa Indonesia setelah 80 tahun tidak bisa bikin mobil buatan sendiri? Saya berdiri di depan saudara-saudara, kalian yang PhD,” tanya Prabowo di hadapan para rektor dan guru besar.
“Kenapa kita tidak punya, kita beli 10 juta motor tiap tahun, kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia?” lanjutnya.
Meski demikian, Prabowo mengapresiasi kalangan perguruan tinggi. Sebab, menurutnya Indonesia kini mulai bergerak menuju kemandirian industri otomotif.
“Saya terima kasih kampus, saya terima kasih, kita mulai ke arah punya mobil sendiri, terima kasih,” kata dia.
Eks Menteri Pertahanan itu mengaku memiliki kepuasan tersendiri saat dilantik sebagai presiden karena dapat menggunakan mobil buatan Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto mempertanyakan kepada kalangan akademisi salah satunya mengenai Indonesia yang 80 tahun tidak bisa bikin mobil sendiri
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ratas, Ada Perintah Presiden Prabowo kepada Mendiktisaintek Brian Yuliarto
- Investasi Rp 82 Triliun dan Luka Agraria Rempang, Prabowo Diminta Ambil Sikap Tegas
- Wignyo Prasetyo: Presiden Prabowo Ingin Bawa Kejayaan Bangsa Lewat Program MBG
- Prabowo Tantang Penolak MBG: Tidak Ada yang Lebih Genting dari Perut Lapar
- Insentif Menyeluruh Diyakini Bisa Percepat Investasi Industri Kendaraan Listrik
- Ungkap Penyebab Anggaran Gaji Guru Kurang, Prabowo: Negara Bocor Rp 2.500 Triliun Tiap Tahun