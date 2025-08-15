menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Kesehatan » Prabowo Ingin Alokasikan Rp 244 T untuk Anggaran Kesehatan 2026

Prabowo Ingin Alokasikan Rp 244 T untuk Anggaran Kesehatan 2026

Prabowo Ingin Alokasikan Rp 244 T untuk Anggaran Kesehatan 2026
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden Prabowo Subianto saat mengikuti Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Foto : Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Indonesia Prabowo Subianto berjanji akan menghadirkan kesehatan berkualitas yang adil dan merata, karena pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga negara.

Hal itu dia sampaikan saat pidato dalam paparan RAPBN 2026 di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada Jumat (15/8).

“Anggaran ksehataan kita, kita pusatkan memperkuat efektivitas san mempeeluas akses layanan asuransi kesehatan dgn program jaminan kesehatan nasional,” ucap Prabowo.

Baca Juga:

Menurut dia, anggaran kesehatan diutamakan untuk meringankan beban masyarakat, merevitalisasi rumah sakit, mempercepat penuruan stunting, memberikan bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil.

Kemudian, mengendalikan penyakit menular, menurunkan tuberkulosis, melaksanakan cek kesehatan gratis.

“Kita tingkatkan semua fasilitas kesehatan, masyarakat miskin dan rentan dijamin memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas,” kata dia.

Baca Juga:

Eks Menteri Pertahanan itu menuturkan setiap tahun pemerintah menanggung sepenuhnya biaya asuransi kesahatan bagi 96,8 juta jiwa masyarakat miskin dan renta.

“Secara keseluruhan anggaran kesehatan 2026 dialokasikan Rp 244 triliun,” tuturnya. (mcr4/jpnn)

Jangan Lewatkan Video Terbaru:

Prabowo Subianto berjanji akan menghadirkan kesehatan berkualitas yang adil dan merata, karena pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga negara.


Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI