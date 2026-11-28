jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginginkan layanan ambulans udara tersedia di setiap provinsi di Indonesia.

Dia menyebutkan pemerintah berupaya memastikan bahwa kondisi geografis tidak lagi menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan berkualitas.

Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

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Hal itu dikatakan Prabowo saat peresmian Gedung Harapan Kita-Tokushukai di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah (RSJPD) Harapan Kita, Jakarta, Sabtu pada (28/11).

“Kita sudah mulai ada pelayanan ambulans udara. Saya berharap nanti ambulans udara akan ada di setiap provinsi yang bisa menjangkau daerah terpencil dengan helikopter dan dengan pesawat-pesawat yang bisa masuk ke wilayah-wilayah yang sulit,” ucap Prabowo.

Ambulans gratis disebut sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sekaligus pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkendala kondisi geografis.

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Selain pengembangan ambulans udara, Presiden Prabowo juga menginstruksikan renovasi seluruh pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di Indonesia serta peningkatan kualitas rumah sakit di setiap kabupaten.

“Saya ingin menyampaikan komitmen pemerintah untuk terus mengupayakan pelayanan kesehatan yang terbaik yang bisa kita berikan. Saya telah memberi instruksi agar semua puskesmas Indonesia direnovasi,” kata dia.