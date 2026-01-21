Prabowo Ingin Bangun 10 Universitas Baru, Terapkan Standar Tinggi Inggris
jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkap rencana membangun 10 universitas baru menerapkan standar pendidikan tinggi Inggris.
Universitas itu akan berfokus pada pendidikan kedokteran, kedokteran gigi, farmasi, serta sains dan teknologi.
Adapun pembangunan universitas-universitas baru ini merupakan bagian upaya pemerintah memenuhi kebutuhan dokter dan tenaga medis.
Prabowo seusai menghadiri forum UK-Indonesia Education Roundtable di London, Inggris, Selasa (20/1) waktu setempat, menyampaikan bahwa Indonesia masih kekurangan banyak tenaga medis, termasuk dokter dan dokter gigi.
"Kami hanya menghasilkan sekitar 9.000 dokter setiap tahunnya. Jadi, entah berapa tahun lagi, dan pada saat kami mencapai 140 ribu dokter, makin banyak dokter yang akan pensiun," katanya saat menyampaikan keterangan di London, yang disiarkan di saluran YouTube Sekretariat Presiden. "Jadi, ini adalah sesuatu yang harus kami lakukan dengan rencana strategis," tambahnya.
Presiden Prabowo menyampaikan keinginan pemerintah bekerja sama dengan perguruan tinggi terkemuka Inggris dalam mendirikan 10 universitas baru di Indonesia.
“Kami ingin mengajak kerja sama nanti. Mereka sudah banyak kerja sama dengan UI, Gajah Mada (UGM), dengan banyak universitas. Mereka juga sudah punya kampus di kita, ada di Singosari, ada di Bandung, di bidang yang kita butuh, bidang digital, bidang teknologi," katanya.
Presiden menginginkan universitas-universitas baru yang dibangun nantinya menerapkan standar pendidikan tinggi Inggris.
Prabowo ingin membangun 10 universitas baru dengan menggunakan standar Inggris, standar pendidikan tertinggi dari universitas-universitas terbaik di Inggris.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Prabowo Ungkap Rencana Bangun 10 Universitas Baru
- Juda Agung Mundur dari Deputi Gubernur, BI Usulkan Nama Pengganti ke Presiden
- Dari London, Prabowo Pimpin Rapat Terbatas Bahas Penertiban Kawasan Hutan
- Tiba di London, Prabowo Perkuat Kemitraan Strategis Indonesia-Inggris
- Prabowo Bertolak ke Inggris dan Swiss, Ini Agendanya
- Sebelum Bertolak ke Inggris Prabowo Sempat Terima Laporan Dasco