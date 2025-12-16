Prabowo Ingin Bentuk Satgas Rehabilitasi, Legislator Gerindra: Itu Arah Kerja Konkret
jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI dari fraksi Gerindra Azis Subekti mendukung rencana Presiden RI Prabowo Subianto membentuk satgas atau badan untuk merekonstruksi serta merehabilitasi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) pascabencana.
"Ini bukan sekadar kalimat, ini arah kerja konkret," kata Azis melalui layanan pesan, Selasa (16/12).
Dia mengibaratkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi ibarat gigi persneling yang harus diinjak secara tepat agar mesin tak ngeden.
Azis mengatakan rekonstruksi pascabencana penting dilakukan secara cepat agar warga terdampak tak dirugikan.
"Akibatnya korban akan menunggu terlalu lama. Kita tidak boleh terjebak pada pola lama, riuh di awal, senyap pada substansi penyelesaian masalah," ujarnya.
Azis meminta semua pihak tak salah memahami rencana pembentukan satgas atau badan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana.
Terlebih lagi, menyebut satgas atau badan itu sebagai lembaga yang berpotensi membuat kerja berbelit.
"Badan atau satgas rehabilitasi dan rekonstruksi itu harus menjadi satu komando, satu data, satu target, satu ritme dari pusat sampai daerah," kata dia.
Anggota DPR RI Azis Subekti mencatat beberapa hal yang perlu dilakunan selama proses rehabilitasi daerah terdampak bencana. Apa saja?
