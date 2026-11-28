jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak boleh hanya dalam angka statistik atau di atas kertas.

Menurut dia, Indonesia memiliki potensi besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Hal itu dibahas dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2026 yang bertema 'Sinergi Menuju Indonesia yang Lebih Kuat dan Berdaya Tahan', di Jakarta Pusat, pada Jumat (27/11).

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“Kita tidak ingin ekonomi kita hanya tumbuh di atas kertas. Ekonomi harus tumbuh di pabrik, di sawah-sawah, di pasar, dan di rumah-rumah rakyat Indonesia,” ucap Prabowo.

Dia menegaskan tujuan utama Indonesia merdeka dan bernegara adalah mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Kemerdekaan tidak cukup dimaknai sebagai kebebasan politik, tetapi juga kemampuan bangsa untuk berdiri di atas kaki sendiri.

Prabowo menyebutkan kemandirian nasional harus diwujudkan melalui kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan pangan dan energi bagi seluruh masyarakat tanpa bergantung sepenuhnya pada negara lain.

“Merdeka artinya kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita bisa memberi makan untuk rakyat kita. Kita bisa memenuhi energi untuk rakyat kita,” kata dia.