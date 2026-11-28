jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto ingin masyarakat Indonesia tidak perlu pergi jauh ke luar negeri maupun meninggalkan daerah asal untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan pengobatan.

Hal itu dikatakannya saat meresmikan Gedung Harapan Kita–Tokushukai, di Jakarta, pada Sabtu (28/11).

“Kita berharap rakyat Indonesia tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri dengan mengeluarkan biaya yang besar. Kita berharap rakyat Indonesia dari daerah-daerah juga tidak perlu terbang jauh dari daerahnya,” ujar Prabowo.

Dia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memperkuat fasilitas dan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia.

Upaya itu dilakukan melalui peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, pengadaan peralatan medis, serta pemerataan akses pelayanan hingga ke daerah terpencil.

“Kita telah berharap dan selalu melihat pengabdian saudara. Dan dengan demikian, saya ingin menyampaikan komitmen pemerintah untuk terus mengupayakan pelayanan kesehatan yang terbaik yang bisa kita berikan,” kata dia.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah (RSJPD) Harapan Kita merupakan pusat jantung nasional yang memiliki tugas memastikan angka kematian akibat penyakit jantung dapat ditekan.

Hal itu agar target peningkatan usia harapan hidup masyarakat Indonesia dapat tercapai.