jpnn.com, SHENZHEN - Presiden Prabowo Subianto mendorong agar negara-negara berkembang khususnya di kawasan Asia-Pasifik turut dilibatkan dalam pengembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Dengan begitu, negara-negara berkembang tidak hanya menjadi konsumen atau pengguna AI yang dikembangkan oleh negara-negara maju.

Hal itu disampaikan oleh Presiden dalam intervensinya pada The 33rd APEC Economic Leaders Meeting (AELM) yang berlangsung di Shenzhen, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), pada Kamis (19/11).

"Kawasan Asia-Pasifik harus menjadi pelopor dunia dalam pengembangan teknologi mutakhir dan kecerdasan buatan (AI)," ucap Prabowo, di hadapan para pemimpin-pemimpin dunia.

"Namun, negara-negara berkembang tidak boleh hanya menjadi konsumen teknologi. Kita harus memiliki akses terhadap AI, keterampilan dan penelitian, serta kesempatan untuk berperan aktif dalam menentukan arah perkembangannya di masa depan,"lanjutnya.

Prabowo menekankan bahwa pengembangan teknologi mutakhir dan kecerdasan buatan (AI) harus diiringi dengan prinsip keterbukaan dan keadilan.

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Dengan demikian, inovasi teknologi tidak boleh memperlebar kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang.

"Inovasi tidak boleh menjadi tembok pemisah baru antara negara kaya dan negara miskin," kata dia.