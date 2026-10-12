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Prabowo Ingin Semakin Banyak Pelajar Indonesia Menuntut Ilmu di Mesir

Prabowo Ingin Semakin Banyak Pelajar Indonesia Menuntut Ilmu di Mesir
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Presiden Prabowo dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi usai pertemuan kedua pimpinan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Minggu (11/10). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto ingin semakin banyak pelajar dan mahasiswa memperoleh kesempatan menempuh pendidikan di Mesir.

Hal itu disampaikan Prabowo saat bertemu Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu (11/10).

“Kita juga ingin bahwa pendidikan pelajar Indonesia, mahasiswa Indonesia ke Mesir ditingkatkan,” ucap Prabowo.

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Pada saat yang sama, Prabowo juga mengundang lembaga-lembaga pendidikan Mesir untuk memperkuat kehadirannya di Indonesia, termasuk melalui pengiriman dosen dan tenaga pendidik.

“Juga kita mengundang lembaga-lembaga pendidikan dari Mesir untuk hadir di Indonesia dengan juga mengirim dosen-dosen dan tenaga-tenaga pendidik ke Indonesia,” kata dia.

Selain itu, Indonesia siap memperluas kerja sama melalui pertukaran mahasiswa, kemitraan antaruniversitas, dan riset bersama.

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Prabowo turut menyampaikan apresiasi atas tawaran Mesir untuk memberikan tambahan beasiswa bagi mahasiswa Indonesia.

“Kami terima kasih, apresiasi tawaran Mesir untuk memberi tambahan beasiswa, khususnya di bidang kedokteran, teknik, dan sains,” tuturnya.

Presiden Prabowo Subianto ingin semakin banyak pelajar dan mahasiswa memperoleh kesempatan menempuh pendidikan di Mesir.

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