Prabowo Ingin Tertibkan Regulasi dan Korporasi untuk Cegah Kebakaran Gambut
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pentingnya penertiban regulasi dan korporasi untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan, khususnya di kawasan gambut.
Hal tersebut disampaikan Prabowo saat rapat bersama sejumlah akademisi dari berbagai lembaga riset dan perguruan tinggi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (24/9).
Prabowo menyebutkan pemerintah akan terus melakukan penyelidikan terhadap korporasi yang melakukan pembakaran secara sengaja.
Selain penegakan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran, dia menilai pembenahan regulasi juga diperlukan untuk memperkuat pencegahan kebakaran.
“Kita akan selidiki terus korporasi-korporasi yang melakukan pembakaran sengaja. Yang pertama kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas,” ucap Prabowo.
Prabowo menuturkan bahwa masih terdapat sejumlah peraturan daerah di tingkat kabupaten yang memberikan ruang untuk pembakaran lahan hingga dua hektare.
Menurut dia, ketentuan tersebut dapat menjadi celah yang menyulitkan pengendalian apabila kebakaran meluas.
“Bayangkan yang mau pakai loop hole bahwa boleh bakar 2 hektare which is menurut saya complete nonsense bahwa satu orang boleh bakar 2 hektare. Kalau dia bakar 2 hektare bagaimana dihentikan itu kebakaran,” jelasnya.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya penertiban regulasi dan korporasi untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan
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