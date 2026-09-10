Prabowo Instruksikan KSAL Cari 5 Jurnalis yang Hilang, 11 Kapal Gabungan Dikerahkan

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran TNI Angkatan Laut (TNI AL) untuk melakukan pencarian terhadap rombongan jurnalis yang dilaporkan hilang kontak saat melakukan peliputan letusan Gunung Anak Krakatau.

Rombongan tersebut diketahui terdiri atas lima jurnalis bersama tiga kru kapal.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa Kepala Negara telah memberikan instruksi pencarian sejak menerima laporan hilang kontaknya rombongan tersebut pada Senin malam.

Prabowo meminta Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) untuk segera mengerahkan kekuatan guna melakukan pencarian.

“Sejak rombongan 5 jurnalis bersama 3 kru kapal dilaporkan hilang kontak, sejak Senin malam Presiden Prabowo memang sudah langsung menginstruksikan KSAL untuk segera melakukan pencarian, di hari itu juga TNI-AL langsung mengirim kapal-kapalnya,” ujar Teddy.

Menindaklanjuti instruksi Prabowo, operasi pencarian langsung dilakukan dengan mengerahkan sejumlah unsur gabungan.

Berdasarkan laporan KSAL, sebanyak 11 kapal dikerahkan untuk menyisir wilayah pencarian dan menemukan keberadaan rombongan.

“Sesuai laporan KSAL total ada 11 kapal gabungan yang langsung melakukan pencarian,” kata dia.