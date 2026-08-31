Prabowo Instruksikan Pelibatan TNI Mengedukasi Warga soal Bahaya Karhutla

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto meminta prajurit TNI, khususnya Bintara Pembina Desa (Babinsa), ikut mengedukasi masyarakat mengenai bahaya pembakaran hutan dan lahan (karhutla).

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan hal tersebut menjadi perhatian Presiden Prabowo saat melakukan pertemuan di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (29/8/2026), dari sore hingga malam hari.

Forum itu diikuti Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan; Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; dan Menteri Sekretaris Negara.

"Presiden ingin edukasi terkait bahaya pembakaran hutan diberikan para Babinsa di desa kepada warga untuk sama-sama menjaga hutan dan lahan kita bersama," kata Teddy sebagaimana keterangan Sekretariat Kabinet di Jakarta, Minggu (30/8/2026).

Menurut Teddy, Presiden Prabowo ingin edukasi mengenai bahaya pembakaran hutan itu diberikan langsung kepada masyarakat di tingkat desa melalui Babinsa.

Selain karhutla, pertemuan tersebut juga membahas perkembangan penanganan sejumlah bencana, antara lain pascagempa bumi di Flores dan erupsi Gunung Merapi.

Presiden Prabowo juga meminta perkembangan mengenai penyesuaian syarat perekrutan bagi masyarakat suku Dayak pedalaman yang ingin menjadi prajurit TNI.(Ant/JPNN)



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