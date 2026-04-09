Prabowo: Jangan Anggap Presiden Pekerjaan Enak, Aku Sudah Telanjur, Harus Kerja Keras

Presiden Prabowo Subianto memberi taklimat saat Rapat Kerja Pemerintah dengan Kabinet Merah Putih berserta seluruh Eselon I K/L dan Dirut BUMN di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026). Foto: Antara

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto mengaku sangat bekerja keras sebagai orang nomor satu di Indonesia.

Dia pun “curhat” bahwa pekerjaan sebagai presiden tersebut tak bisa dianggap sebagai sesuatu hal yang enak seperti yang dipikirkan banyak orang.

Hal itu dia tegaskan dalam taklimat agenda “Rapat Kerja Pemerintah”, di Istana Merdeka, pada Rabu (8/4) kemarin.

“Jangan anggap ini pekerjaan yang enak. Yang mau jadi Presiden, saya (ucapkan) selamat. Bener-bener dah, aku sudah telanjur. Jadi, aku harus kerja keras kali ini,” ucap Prabowo.

Prabowo mengungkapkan sebagai presiden dirinya bahkan tak mempunyai waktu libur.

“Enggak ada libur saya. Dibilang Prabowo jalan-jalan ke luar negeri, senang jalan-jalan ke luar negeri, ya, saudara-saudara,” kata dia.

Ketua Umum Partai Gerindra itu juga merasa banyak yang menyindirnya karena kerap kunjungan kenegaraan ke luar negeri. Padahal dia bilang kunker tersebut untuk mengamankan keperluan minyak bagi Indonesia.

“Untuk amankan minyak ya gue harus ke mana-mana. Saya ke Jepang kemarin ya, saya ke Jepang kita dapat. Ini saya berangkat lagi nih, aku mau berangkat lagi ini ke sebuah negara,” jelasnya.

