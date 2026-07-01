Prabowo: Janganlah Demokrasi Dibajak oleh Mereka-mereka yang Punya Uang Banyak

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berbicara mengenai demokrasi dikaitkan dengan kritik, saat berpidato di hadapan ribuan anggota Polri pada peringatan Hari Bhayangkara Ke-80 di Satuan Latihan Brimob Polri, Cikeas, Kabupaten Bogor, Rabu (1/7).

Presiden Prabowo menegaskan bahwa kritik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Namun, tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan tertentu yang berpotensi merusak persatuan bangsa.

Menurut keterangan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI diterima di Jakarta, Rabu, Presiden Prabowo mengatakan pembangunan demokrasi harus terus diperkuat dengan menjunjung tinggi kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab dan kritik memiliki peran penting sebagai pengingat sekaligus sarana evaluasi bagi pemerintah untuk terus memperbaiki berbagai kebijakan.

Baca Juga: Prabowo Puji Polri yang Terlibat Program Ketahanan Pangan Nasional

"Kita (pemerintah, red) terus membangun kehidupan demokrasi kita. Kita menghormati kritik. Kritik adalah penting. Kita butuh kritik untuk mengingatkan kita. Kita butuh kritik untuk memperbaiki diri kita," kata Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo mengingatkan bahwa demokrasi juga harus dijaga dari berbagai bentuk penyalahgunaan yang dapat merusak kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Keamanan demokrasi juga harus kita jaga. Janganlah demokrasi dibajak oleh mereka-mereka yang punya uang banyak. Janganlah demokrasi kita dirusak oleh kepentingan-kepentingan asing," katanya menambahkan.

Dia menekankan bahwa perbedaan pendapat tidak boleh berkembang menjadi kebencian ataupun perpecahan di tengah masyarakat.

"Kita adalah semuanya anak bangsa Indonesia. Demokrasi kita harus berdiri di atas nilai-nilai bangsa Indonesia. Perbedaan jangan menjadi sumber perpecahan. Kita harus selalu mengutamakan persatuan dan kerukunan di antara kita," tuturnya.