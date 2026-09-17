Prabowo Janji Akan Investigasi Kecelakaan KMP Virgo Transport 8

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bela sungkawa terhadap kecelakaan Kapal Motor Penumpang (KMP) Virgo Transport 8 yang berlayar melintasi perairan Laut Jawa dari Surabaya menuju Banjarmasin.

Hal itu dikatakan Prabowo saat akan meresmikan LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai, pada Rabu (16/9).

"Kita selalu ingat saudara-saudara kita yang mengalami musibah ya. Yang terakhir Kapal Virgo di Banjarmasin," ucap Prabowo di Stasiun LRT Jakarta Manggarai.

Prabowo berharap, keluarga yang ditinggalkan dapat diberi keteguhan dan ketabahan.

Dia juga menegaskan bahwa pemerintah bakal terus melakukan penyelidikan terkait kecelakaan kapal tersebut hingga tuntas.

"Kita terus akan melakukan investigasi menyelidiki apa sebab dan kejadian tersebut supaya di masa depan kita lebih bisa mitigasi dan bisa mengambil langkah-langkah yang terbaik," kata dia.

Selain itu, Ketua Umum Partai Gerindra itu mengaku di banyak tempat warga juga mengalami musibah bencana alam.

"Juga masih banyak saudara-saudara kita di berbagai tempat yang mengalami kesulitan akibat bencana alam yang dihadapi," tuturnya.