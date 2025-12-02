Prabowo Janji Bakal Perbaiki Rumah Warga yang Terdampak Bencana Banjir dan Longsor

jpnn.com, SUMATERA BARAT - Presiden Prabowo Subianto memastikan akan memperbaiki rumah warga dan membangun jembatan yang rusak.

Dia juga berjanji memperkuat akses bantuan melalui udara untuk warga terdampak bencana banjir dan longsor.

Hal tersebut diungkapkan Prabowo saat mengunjungi warga terdampak bencana di Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Senin (1/12) kemarin.

“Jembatan sedang kami bentuk semua, insyaAllah kami akan perbaiki semuanya, rumah-rumah yang rusak akan kami bantu,” kata Prabowo.

“Jadi, di Sumut baru habis itu kondisi beberapa kabupaten masih sulit beberapa kabupaten belum bisa tembus dari darat tapi sudah bisa kita datangi dari udara dari helikopter, pesawat,” lanjut dia.

Ketua Umum Partai Gerindra mengucapkan duka atas bencana yang menimpa masyarakat.

Dia berjanji pemerintah akan terus bersama rakyat dalam menghadapi masa-masa sulit.

“Saya turut berduka cita dengan keluarga yang kehilangan, saya berdoa bapak-bapak ibu-ibu tegar percaya kami semua satu keluarga besar, kami tidak akan membiarkan saudara-saudara sendiri memikul beban,” kata dia.