Prabowo Janji Sediakan Obat Murah Agar Bisa Diakses Masyarakat

jpnn.com, LAMPUNG - Presiden Prabowo Subianto berjanji pemerintah akan menyediakan obat-obatan dengan harga terjangkau bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan RSUD KH. Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, pada Rabu (10/6).

“Kami akan mengusahakan obat-obatan kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kami sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat,” ujarnya.

Prabowo menegaskan perlunya tata kelola layanan yang bersih dan berintegritas agar perbaikan layanan kesehatan dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

“Saya juga berpesan tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi pada pelayanan kepada rakyat,” tutur orang nomor satu di RI itu.

Dia menjelaskan bahwa pemerintah tengah menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional yang mencakup pembangunan dan renovasi rumah sakit.

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Tak hanya itu, pemerintah juga disebut meningkatkan fasilitas pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), serta distribusi alat kesehatan modern ke rumah sakit daerah di seluruh Indonesia.

Ketua Umum Partai Gerindr itu menambahkan bahwa pemerintah telah membangun 22 rumah sakit umum daerah (RSUD) pada 2025.