menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Prabowo Janji Traktir Siswa Korban Ditabrak Mobil MBG Makan Bubur Ayam

Prabowo Janji Traktir Siswa Korban Ditabrak Mobil MBG Makan Bubur Ayam

Prabowo Janji Traktir Siswa Korban Ditabrak Mobil MBG Makan Bubur Ayam
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden Prabowo Subianto. Foto: IG sekretariat.kabinet

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berjanji bakal mengirimkan bubur ayam untuk salah satu pasien anak yang jadi korban kecelakaan mobil makan bergizi gratis (MBG) di SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menjenguk pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja, Jakarta Utara, Selasa (16/12).

Awalnya, dia sempat mengatakan bakal mengirimkan Ayam Goreng Suharti.

Baca Juga:

“Nanti ya saya kirim ayam Suharti,” kata Prabowo.

Namun, dijawab oleh perawat bahwa gigi pasien belum kuat untuk mengunyah makanan secara normal. Prabowo pun akhirnya mengatakan bakal mengirimkan bubur ayam.

“Oh, bubur ayam saja. Bubur ayam boleh ya? Oke ya,” ucap Prabowo.

Baca Juga:

Prabowo mendoakan agar anak tersebut lekas pulih dan tumbuh jadi anak yang pemberani.

“Sehat-sehat. Baik-baik ya. Jadi anak yang berani,” katanya sambil menepuk pelan punggung pasien anak tersebut.

Prabowo mengatakan bakal mengirimkan bubur ayam kepada siswa korban insiden mobil MBG

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI