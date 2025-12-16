Prabowo Janji Traktir Siswa Korban Ditabrak Mobil MBG Makan Bubur Ayam

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berjanji bakal mengirimkan bubur ayam untuk salah satu pasien anak yang jadi korban kecelakaan mobil makan bergizi gratis (MBG) di SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menjenguk pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja, Jakarta Utara, Selasa (16/12).

Awalnya, dia sempat mengatakan bakal mengirimkan Ayam Goreng Suharti.

“Nanti ya saya kirim ayam Suharti,” kata Prabowo.

Namun, dijawab oleh perawat bahwa gigi pasien belum kuat untuk mengunyah makanan secara normal. Prabowo pun akhirnya mengatakan bakal mengirimkan bubur ayam.

“Oh, bubur ayam saja. Bubur ayam boleh ya? Oke ya,” ucap Prabowo.

Baca Juga: Prabowo Jenguk Siswa dan Guru Korban Mobil MBG

Prabowo mendoakan agar anak tersebut lekas pulih dan tumbuh jadi anak yang pemberani.

“Sehat-sehat. Baik-baik ya. Jadi anak yang berani,” katanya sambil menepuk pelan punggung pasien anak tersebut.