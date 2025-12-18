Prabowo Janjikan Huntara Rampung Sebulan, Agar Warga Tak Lagi Tinggal di Tenda

jpnn.com, AGAM - Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dapat rampung dalam waktu satu bulan.

Pembangunan itu agar masyarakat tidak perlu berlama-lama tinggal di tenda pengungsian.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat meninjau Posko Pengungsi di SD 05 Kayu Pasak, Nagari Selareh Aia, Kabupaten Agam, pada Kamis (18/12).

Kunjungan itu merupakan bagian dari rangkaian peninjauan Presiden ke wilayah-wilayah terdampak bencana di Sumatera.

“Saya melihat rumah-rumah hunian sementara sudah mulai dibangun. Bisa selesai sebulan, agar bapak-bapak dan ibu-ibu semua tidak perlu lagi tinggal di tenda,” ujar Prabowo di hadapan warga pengungsi.

Prabowo juga memastikan bahwa setelah hunian sementara rampung, pemerintah akan melanjutkan pembangunan hunian tetap dengan kualitas yang layak.

Hunian tetap tersebut direncanakan memiliki luas sekitar 70 meter persegi untuk memberikan tempat tinggal yang aman dan nyaman bagi warga terdampak.

Sama seperti sebelum-sebelumnya, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana, mulai dari TNI, Polri, Basarnas, hingga pemerintah daerah, relawan, dan masyarakat yang bekerja bahu-membahu mempercepat pemulihan.