jpnn.com, JAKARTA - Ribuan guru hadir pada puncak HGN 2026. Mereka ingin mengetahui apa kebijakan Presiden Prabowo Subianto tahun depan dalam meniw2ngkatkan kesejahteraan guru ASN maupun honorer.

Presiden Prabowo menyampaikan guru yang belum S1 mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi dan ditanggung ph.

Guru PPPK paruh waktu diangkat menjadi PPPK penuh waktu tanpa tes. Guru PPPK penuh waktu usia 35 tahun ke atas dan di bawah 35 tahun bisa ikut seleksi CPNS tahun depan.

Guru non-ASN di bawah 35 tahun bisa ikut seleksi CPNS. Jika tidak lulus mereka bisa bisa bekerja sampai purnatugas.

"Itu kado untuk guru-guru di HGN 2026," kata Presiden Prabowo di depan seluruh guru pada puncak HGN 2026 di Sentul Convention Center, Kamis (26/11/2026).

Namun, sepertinya kado HGN itu belum memuaskan para guru. Itu tergambar saat Presiden Prabowo akan mengakhiri pidatonya dengan pantun, tiba-tiba guru-guru kompak berteriak "hadiah, hadiah, hadiah".

Presiden lantas menanyakan apa ya. Sadar akan permintaan para guru, Prabowo lantas menyelesaikan pantun keempat dengan menjanjikan kenaikan gaji guru dan tenaga kependidikan (tendik). Namun, catatannya aset pada koruptor disita.

"Gaji guru akan naik, tetapi nanti setelah uangnya terkumpul, makanya bantu saya dalam mengembalikan dana yang dirampok," serunya disambut riuh para guru. (esy/jpnn)