Prabowo Janjikan Kenaikan Pangkat, Satgas PKH: Jadi Penyemangat Pulihkan Keuangan Negara

jpnn.com, JAKARTA - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengapresiasi tinggi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang berencana memberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat bagi anggota satgas yang berprestasi dalam menyelamatkan aset negara.

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengapresiasi pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal kenaikan pangkat bagi anggota satgas yang berprestasi sebagai bentuk penghargaan.

"Kalau itu bentuk apresiasi dari beliau kepada para Satgas PKH yang telah berusaha, bekerja, mencari memulihkan, mengembalikan kerugian-kerugian negara, dan kekayaan alam yang rusak, bentuk apresiasi ini kami sangat menghormati dan menghargai," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna di Jakarta, Selasa.

Menurut Anang, pernyataan Presiden tersebut akan menjadi penyemangat bagi anggota Satgas PKH dalam upaya memulihkan keuangan negara melalui penertiban kawasan hutan.

Ia memastikan bahwa Satgas PKH akan terus bekerja menindak pihak-pihak yang menguasai lahan kawasan hutan negara secara ilegal.

"Masih banyak tunggakan-tunggakan, denda-denda, yang belum diselesaikan, akan kita lakukan penagihan. Ke depan apabila nanti tidak kooperatif membayarkan denda-denda ini, maka langkah terakhir adalah dengan tindak pidana," ucapnya.

Saat memberikan arahan dalam acara Penyerahan Denda Administratif dan Lahan Kawasan Hutan oleh Satgas PKH di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa, Presiden menyatakan anggota-anggota Satgas PKH yang berprestasi harus menerima promosi, baik berupa promosi jabatan ataupun kenaikan pangkat.

"Pimpinan Satgas PKH, saya minta daftar anak buahmu yang berprestasi. Saya ingin yang yang berprestasi harus segera naik pangkat, harus diberi promosi, harus diberi bintang kehormatan. Itulah cara bernegara. Yang maling, kejar, tangkap! Yang baik ya dipromosikan," kata Prabowo.