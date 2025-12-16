menu
Prabowo Jenguk Siswa dan Guru Korban Mobil MBG

Presiden Prabowo Subianto saat mengunjungi korban kecelakaan mobil MBG di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja pada Selasa (15/12). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengunjungi para korban kecelakaan mobil Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis (11/12) lalu.

Prabowo mengunjungi para korban di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja pada Selasa (15/12).

Sebanyak sembilan pasien sempat menjalani perawatan di RSUD Koja, dengan enam di antaranya telah diperbolehkan kembali ke rumah.

Tiga pasien lainnya masih menjalani perawatan intensif dan mendapatkan pemantauan medis secara ketat.

Pasien yang dikunjungi presiden, yakni Fillio yang tengah dirawat di pediatric intensive care unit (PICU) pascaoperasi rekonstruksi wajah.

Prabowo juga mengunjungi Maryono, seorang guru yang menjalani perawatan pascaoperasi akibat patah kaki. Lalu bertemu Werren, siswa yang masih dirawat inap.

Dari tim dokter, Prabowo pun mendapatkan penjelasan langsung mengenai kondisi terkini para korban serta langkah-langkah perawatan yang tengah dilakukan.

Saat menjenguk Fillio, eks Menteri Pertahanan itu menyapa dengan hangat dan penuh perhatian.

Kedatangan Prabowo disebut sebagai bentuk empati dan perhatian langsung terhadap para korban

