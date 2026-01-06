Prabowo: Kalau Dikritik Justru Saya Terbantu, Itu Menyelamatkan Saya

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik konstruktif dari masyarakat.

Menurut dia, kritik justru penting untuk membantu pemerintah mengevaluasi kebijakan yang telah dijalankan.

Dia mengatakan, wajar bila seseorang merasa tidak nyaman saat menerima kritik atau koreksi.

Namun bagi dirinya, kritik justru menjadi pengingat dan bentuk perlindungan dalam menjalankan tugas sebagai kepala negara.

“Kalau dikritik, malah kita harus bersyukur kalau saya dikoreksi. Saya dibantu, saya diamankan,” ucap Prabowo saat memberi sambutan di Perayaan Natal Nasional, Jakarta, pada Senin (5/1).

Prabowo kemudian mencontohkan satu peristiwa di mana kritik masyarakat membuatnya mengevaluasi kembali langkah yang diambilnya.

Kala itu, Prabowo menegaskan bahwa dia berusaha mencerna dan menyikapi kritik tersebut seobjektif mungkin.

“Kritik, koreksi adalah menyelamatkan. Jadi saya terima kasih kalau ada yg teriak-teriak ‘Prabowo mau hidupkan lagi militerisme’. Saya koreksi lagi, apa benar? Saya panggil ahli hukum untuk mengkaji mana batas kepemimpinan yang terlalu otoriter,” kata dia.